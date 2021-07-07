В "Спартаке" отреагировали на предложение передать свой стадион на баланс другой компании

В "Спартаке" прокомментировали информацию о потенциальном переходе домашнего стадиона команды "Открытие Банк Арена" под контроль сторонней фирмы.

Фото: "Чемпионат"