"Это все равно что снимать квартиру или дом у самого себя, будучи собственником объекта. Предпочитаем оставаться хозяевами у себя дома", - цитирует медиадиректора "Спартака" Антона Фетисова "РБК-Спорт".
Напомним, ранее стало известно, что Министерство спорта Российской Федерации рассмотрит проект централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России. В концепции есть примерный перечень стадионов, которые могли бы перейти под управление новой компании. В частности, в списке есть стадионы, которые строили или готовили к ЧМ-2018 регионы за счет своих бюджетов - петербургская "Газпром Арена", сочинский "Фишт", "Лужники" в Москве, "Казань Арена". Попали в перечень и некоторые частные объекты. Так, в списке есть "Открытие банк Арена" "Спартака" и "РЖД Арена".
"Спартак" сезон-2021/2022 начнет 24 июля гостевым матчем против казанского "Рубина". Первый домашний матч "красно-белые" проведут 7 августа в 3-м туре РПЛ - москвичи сыграют с "Нижним Новгородом".
Источник: стадионы "Спартака" и "Зенита" могут перейти под управление единого оператора
В "Спартаке" отреагировали на предложение передать свой стадион на баланс другой компании
В "Спартаке" прокомментировали информацию о потенциальном переходе домашнего стадиона команды "Открытие Банк Арена" под контроль сторонней фирмы.
Фото: "Чемпионат"
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