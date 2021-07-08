— Во время трансферного окна разговоры о Европе становятся более конкретными. У меня уже были переговоры с "Лейпцигом" и "Зенитом", но сейчас, может, будет больше конкретики, — цитирует футболиста "СЭ".
24-летний Клаудиньо является капитаном команды "РБ Брагантино", выступающей в высшей бразильской лиге. В нынешнем сезоне он стал автором одной голевой передачи в пяти матчах чемпионата.
Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро. Контракт бразильского футболиста истекает летом 2024 года.
Клаудиньо: у меня уже были переговоры с "Лейпцигом" и "Зенитом"
Полузащитник "Брагантино" Клаудиньо подтвердил факт переговоров с "Зенитом".
Фото: Getty Images
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