Отметим, ранее Слуцкий заявил о желании поработать комментатором в паре с Губерниевым.
Дмитрий в ответ заявил, что с удовольствием прокомментирует соревнования по биатлону вместе с тренером "Рубина". По его словам, Слуцкий любит биатлон. При этом Губерниев сообщил, что взамен попросил бы у Слуцкого возможности войти в его тренерский штаб на матчи РПЛ.
"Я с удовольствием его позову, мы отлично с ним прокомментируем биатлон, уверен. Я с огромным уважением отношусь к Слуцкому, он молодец, любит биатлон: мы с ним много об этом говорили. Не сомневаюсь, он подготовит отличный биатлонный комментарий.
Конечно, я ничего у него не попрошу взамен. Единственное — на матчах РПЛ мы бы вместе с ним поруководили "Рубином", это тоже можно делать вдвоем", - сказал Губерниев.
Источник: Sport24
Губерниев: позову Слуцкого комментировать биатлон. Взамен мы бы вместе с ним на матчах РПЛ вдвоем руководили "Рубином"
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался о возможном проведении совместного репортажа с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: РИА Новости
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