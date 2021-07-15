Пресс-служба "Спартака" сообщила, что у него диагностирован сложный перелом пальца руки. На восстановление Селихову потребуется около трех месяцев.
Как сообщает источник, селекционеры "красно-белых" начали более активный поиск кандидатов на место третьего вратаря, который способен в перспективе заменить 37-летнего Артема Реброва - он может завершить карьеру после окончания следующего сезона.
Отмечается, что одним из кандидатов на переход в состав москвичей является вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев. Об интересе к нему со стороны "Спартака" сообщалось еще весной. В сложившейся ситуации "красно-белые" могут активизировать переговоры по Ломаеву.
Голкиперы "Спартака-2" Тимур Акмурзин и Артем Поплевченков не рассматриваются в качестве кандидатов на перевод в главную команду на постоянной основе. Это может случиться только в экстренном случае. Повреждение Селихова является одним из них.
Вчера московский "Спартак" в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер разгромил "Рубин" со счетом 4:0. Селихов в этой встрече отыграл весь первый тайм.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" может начать переговоры с "Крыльями" о трансфере Ломаева из-за травмы Селихова
Сегодня стало известно, что голкипер "Спартака" Александр Селихов получил травму во время матча против "Рубина" (4:0) на Кубке Париматч Премьер.
Фото: инстаграм Ивана Ломаева
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