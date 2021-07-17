"Мы разговаривали с Семаком о том, что он - один из вариантов для замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с "Зенитом", плюс на него никто не выходил.
В будущем он станет главным тренером сборной? Полагаю, что да. Это очень достойная должность. Семак - победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем", - приводит слова Оливейры "Чемпионат".
Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Под руководством Семака петербургский клуб три раза подряд выиграл чемпионский титул,а также становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также 45-летний специалист работал на посту главного тренера "Уфы" (2016-2018 гг.).
Семак входил в тренерский штаб сборной России с 2014 по 2016 год. Он был ассистентом у Фабио Капелло и Леонида Слуцкого.
Сегодня "Зенит" сыграет против "Локомотива" в матче за Суперкубок России. Эта игра пройдет в Калининграде на одноименном стадионе, начало встречи - в 19:00 мск. Посетить этот матч сможет 15 тысяч зрителей.
Тренер "Зенита": Семак - победитель по духу. Сборная России будет ему интересна в будущем
Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям де Оливейра поделился мнением о возможном приходе Сергея Семака в сборную России.
Фото: "Getty Images"
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