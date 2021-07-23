Романцева спросили, в состоянии ли Карпин помочь сборной России выйти в финальную часть чемпионата мира. Специалист в ответ выразил уверенность в том, что Карпину по силам добиться положительного результата с национальной командой. Также Романцев заявил, что Карпин, вероятно, произведет существенные изменения в сборной.
"Знаете, я почему-то уверен, что ему это по силам. Изменения в составе сборной, я думаю, будут — причем значительные. В психологическом плане некоторые игроки, которые выступали на Евро, сейчас не готовы. Плюс, наверное, у Валеры свой взгляд на комплектацию команды — отличный от многих других тренеров", - сказал Романцев.
Источник: Sport24
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Романцев: я уверен, что Карпину по силам вывести сборную России на чемпионат мира
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев заявил, что новому главному тренеру сборной России Валерию Карпину по силам вывести национальную команду на ЧМ-2022.
Фото: "Ростов"
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