Глушаков заявил, что Карпину по силам помочь сборной России. Также он высказался о разговорах про сложность характера Карпина.
"Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной. Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из "Локомотива" в "Спартак", я с ним хорошо знаком. <...> Сложный характер? А для кого? У него абсолютно нормальный характер. У него есть свои идеалы, свой стержень. Он много лет играл в футбол и достиг высоких результатов из-за своего стержня", - заявил Глушаков.
Напомним, что накануне РФС сообщил о назначении Карпина на пост главного тренера российской сборной. Контракт с 52-летним специалистом, также работающим с "Ростовом", будет действовать до конца текущего года. Тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.
Источник: Спорт-Экспресс
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Глушаков прокомментировал назначение Карпина в сборную России
Хавбек "Химок" Денис Глушаков прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность наставника сборной России.
Фото: "Ростов"
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