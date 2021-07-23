Дарью спросили, обсуждала ли она с Карпиным до назначения в сборную его потенциальную работу с национальной командой.
"Обсуждали, но не так, чтобы очень. На уровне гипотетического варианта. А мои эмоции: рада за мужа. Главное, чтобы ему было хорошо и комфортно. Раз согласился, значит, его выбор. И любой выбор я поддержу. Неожиданно ли это? Не ожидала, но и не шокирована", - сказала Карпина.
Напомним, что накануне стало известно о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России. РФС объявил о договоренности с 52-летним специалистом. Вскоре стороны подпишут контракт, рассчитанный до конца 2021 года. При этом Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.
Источник: Sport24
Дарья Карпина - о работе мужа в сборной: не ожидала, но и не шокирована. Рада за него
Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, прокомментировала назначение мужа в национальную команду.
Фото: Instagram Дарьи Карпиной
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