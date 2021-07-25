В частности, Мостовой заявил, что Чалов, вероятно, будет получать больше игрового времени, чем в минувшем сезоне.
"Связка Заболотный — Чалов? Верю не верю, но думаю, что Чалов будет больше игрового времени получать, чем в прошлом году. А если будет забивать, то будет для него огромное преимущество. Не уверен, что Заболотный будет первую скрипку играть", - сказал Мостовой.
Отметим, что Чалов и Заболотный попали в стартовый состав ЦСКА на матч первого тура РПЛ с "Уфой". "Армейцы" примут башкирскую команду сегодня, 25 июля. Встреча начнется в 20.00 мск.
Источник: Матч ТВ
Мостовой поделился мнением о перспективах Чалова и Заболотного
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах форвардов ЦСКА Федора Чалова и Антона Заболотного в нынешнем сезоне.
Фото: РИА Новости
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