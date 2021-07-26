— Я против переноса шестого тура РПЛ. Не вижу в этом никакого смысла. Это разве принесет плоды? Почему во всем мире матчи чемпионата не переносят, а нам это надо.
Черчесов уже переносил туры РПЛ перед Евро-2020. Как вы могли заметить, пользы это не принесло. Сейчас это также не принесет пользы, — цитирует Иванова Sport24.
Напомним, ранее такую просьбу озвучил новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, так как шестой тур в РПЛ пройдет с 28 по 29 августа, а 1 сентября сборной России играть матч отборочного цикла чемпионата мира после 2022 года.
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Президент "Урала" против переноса 6-го тура РПЛ в угоду сборной
Президент "Урала" Григорий Иванов выступает против переноса шестого тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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