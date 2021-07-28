Переговоры между сторонами проходят со сложностями. Проблемой стали завышенные требования Жиго по зарплате, сообщает источник.
На фоне разговоров о возможной натурализации Жиго французский игрок запросил условия, которые сделают его одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов клуба. Речь может идти о сумме от трех до трех с половиной миллионов евро за сезон. Сейчас годовая зарплата Жиго составляет около 1,8 миллиона евро.
Отметим, что нынешний контракт 27-летнего Жиго со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" намерен увеличить сумму отступных за Соболева до 30 млн евро
СМИ: Жиго хочет стать одним из наиболее высокооплачиваемых игроков "Спартака"
"Спартак" столкнулся со сложностями в переговорах по продлению контракта с защитником Самуэлем Жиго.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!