Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" столкнулся с трудностями в переговорах по продлению контракта с Жиго. Указывалось, что 27-летний француз запросил у клуба повышение зарплаты. Предположительно, речь идет о сумме в 3-3,5 миллиона евро. Сейчас Жиго получает около 1,8 миллиона евро за сезон.
Червиченко выразил сомнения в целесообразности повышения зарплаты Жиго.
"Жиго — хороший защитник, но мы должны понимать — никто не будет платить ему такие деньги, кроме "Спартака". Три миллиона он будет получать только в Москве. Считаю, Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия. К тому же, Самуэль не будет играть за сборную России. Тогда зачем платить ему такую сумму в год?" - сказал бывший президент "Спартака".
Отметим, что действующий контракт Жиго со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Sport24
СМИ: Жиго хочет стать одним из наиболее высокооплачиваемых игроков "Спартака"
Червиченко: считаю, Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал данные о том, что защитник "красно-белых" Самуэль Жиго требует от клуба повышения зарплаты.
Фото: "Спартак"
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