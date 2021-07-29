Романцев допустил, что "Локомотив" и "Рубин" составят конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство

По мнению Романцева, фаворитом в борьбе за чемпионство является "Зенит". При этом конкуренцию петербуржцам могут составить "Локомотив" и "Рубин", отметил тренер. Также он выразил надежду на участие в борьбе за чемпионство "Спартака" и ЦСКА.
"Думаю, как и в минувшем чемпионате, тон по-прежнему будет задавать "Зенит", у которого крепкий состав и поставлена игра. Что касается возможных конкурентов, то ими могут оказаться вспыхнувший на финише "Локомотив" или обновленный Слуцким "Рубин". Появилась надежда, что встряхнет ЦСКА молодой Алексей Березуцкий. Очень надеюсь, что в год своего 100-летнего юбилея не останется в стороне и "Спартак", которому по такому случаю нужно прыгнуть выше и своей головы, и "Зенита", - сказал Романцев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РИА Новости
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