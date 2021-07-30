Романцев отметил, что на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер "Спартак" показал интересную игру. По его словам, в этом есть заслуга не только главного тренера "красно-белых" Руя Витории, но и предыдущего наставника команды Доменико Тедеско.
"В предсезонном турнире команда выглядела уверенно и показала интересный футбол, моментами напоминая "Спартак" наших золотых времен. Думаю, что в этом есть заслуга и Тедеско, оставившего Витории крепкий коллектив с характером и игровыми наработками. Так что португальцу есть с чем двигаться дальше", - заявил Романцев.
Напомним, что "Спартак" стал победителем Кубка Париматч Премьер, обыграв в рамках турнира "Сочи", "Рубин" и "Химки". При этом в первом туре РПЛ москвичи уступили "Рубину" (0:1).
Источник: Спорт-Экспресс
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Романцев поделился впечатлениями от первых матчей "Спартака" под руководством Витории
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о первых матчах "красно-белых" под руководством Руя Витории.
Фото: Global Look Press
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