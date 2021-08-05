В СМИ сообщается, что после матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" Федун передал в раздевалку свое заявление.
Говорится, что в нём содержался запрет на публичные комментарии отставки Попова. В качестве санкции за неисполнение требования руководителя предусмотрен штраф размером порядка нескольких месячных окладов, включая бонусы.
Источник сообщает, что игроки смогут высказаться о сложившейся ситуации, однако сделать это можно будет только после дополнительного одобрения со стороны клуба.
Напомним, что ранее Попов высказал несогласие с политикой руководства московской команды и принял решение покинуть занимаемую должность.
Источник: РБК
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Источник: Федун пригрозил игрокам "Спартака" штрафом в несколько месячных окладов за высказывания об уходе Попова
Владелец "Спартака" Леонид Федун запретил футболистам публично высказывать мнение об отставке спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.
Фото: global look press
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