"Я считаю, моральное состояние и класс чемпиона не оставляют южанам никаких шансов. Предполагаю, что попытки закрыться и удержать счет будут, но на сегодня "Зенит" очень хорош.
Рассчитываю на успех Санкт-Петербурга в два мяча", — приводит слова Мостового "Все про спорт".
Текущий сезон команды начали по-разному.
"Зенит" с шестью очками после двух побед над "Химками" (3:1) и "Ростовом" (4:2) располагается на втором месте турнирной таблицы, уступая один балл "Локомотиву", который сыграл на один матч больше.
"Краснодар" в первом туре разгромил екатеринбургский "Урал" со счётом 3:0. Но во втором матче "Химки" Игоря Черевченко нанесли "быкам" минимальное поражение, единственный мяч в середине второго тайма забил полузащитник подмосковной команды Илья Кухарчук. Очки, заработанные в первых двух играх позволили "Краснодару" расположиться на 11 строчке РПЛ.
В прошлом сезоне в рамках Российской премьер-лиги "Зенит" и "Краснодар" встречались дважды. Матч в Петербурге завершился победой хозяев со счётом 3:1. В Краснодаре команды сыграли вничью, забив по два мяча в ворота соперника.
Мостовой - о матче "Зенита" и "Краснодара": класс чемпиона не оставляет южанам никаких шансов
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка третьего тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: РИА Новости
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