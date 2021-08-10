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Кадыров: сегодня нет никого лучше Лионеля. В России будут свои Месси, и даже лучше

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на переход нападающего Лионеля Месси в "ПСЖ".
Политик восхитился уровнем игры аргентинца, назвав форварда автором и художником блестящих нестандартных действий. Кадыров вспомнил Роналдиньо, "волшебство" которого влюбило главу Чечни в футбол. Также политик отметил, что в России со временем появятся собственные звезды, сопоставимые по уровню игрового интеллекта с аргентинцем.



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Теги: Кадыров Месси ПСЖ
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