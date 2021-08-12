- Мы отменили прямую красную карточку Шелии. Приняли такое решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии, - передает слова руководителя контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца Sport24.
В матче третьего тура Российской премьер-лиги "Рубин" - "Ахмат" (2:1) голкипер гостей Гиорги Шелия на 52 минуте игры вышел за пределы штрафной площади и сбил с ног форварда казанцев Ивана Игнатьева. Главный рефери Павел Кукуян показал вратарю желтую карточку, но после подсказки ВАР Игоря Панина и видеопросмотра изменил это решение на красную карточку.
КДК отменил прямую красную карточку вратаря "Ахмата" Шелии
КДК РФС на основании заключения ЭСК принял решение об отмене прямого удаления голкипера "Ахмата" Гиорги Шелия.
Фото: ФК "Рубин"
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