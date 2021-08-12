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КДК отменил прямую красную карточку вратаря "Ахмата" Шелии

КДК РФС на основании заключения ЭСК принял решение об отмене прямого удаления голкипера "Ахмата" Гиорги Шелия.
Фото: ФК "Рубин"
- Мы отменили прямую красную карточку Шелии. Приняли такое решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии, - передает слова руководителя контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца Sport24.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги "Рубин" - "Ахмат" (2:1) голкипер гостей Гиорги Шелия на 52 минуте игры вышел за пределы штрафной площади и сбил с ног форварда казанцев Ивана Игнатьева. Главный рефери Павел Кукуян показал вратарю желтую карточку, но после подсказки ВАР Игоря Панина и видеопросмотра изменил это решение на красную карточку.

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Теги: КДК РФС Ахмат Шелия Григорьянц
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