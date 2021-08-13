"Слова отца Влашича? В данный момент я действительно работаю над трансфером Николы. Это все что я могу сказать на данный момент", - цитирует Мартича Sport24.
Ранее отец атакующего полузащитника ЦСКА Николы Влашича Йошко Влашич заявил, что его сыну пора уходить из московской команды в другой клуб.
Полузащитник Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала он сезон провел на правах аренды из "Эвертона", а в 2019 году подписал полноценное соглашение с "армейцами". Стоимость трансфера хорвата из английского клуба составили 15,7 млн евро. Контракт Влашича с ЦСКА истекает в конце июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 млн евро.
Влашич в текущем сезоне провел за ЦСКА 2 матча в РПЛ, результативными действиями не отметившись.
Отец Влашича: первое и главное для Николы - уйти из ЦСКА
Агент Влашича: я действительно работаю над трансфером Николы
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы Николы Влашича, отреагировал на слова отца хавбека, который заявил, что хорвату пора покинуть ЦСКА.
Фото: РПЛ
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