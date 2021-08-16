"Отсутствие Дзюбы в сборной? Артем Дзюба — это большой и зависимый игрок. Ему обязательно нужно на кого-то скидывать. Такого партнера ему не нашли в сборной. Дзюба — парный игрок! В сборной нет человека, с которым он мог бы сыграться. Техники у него не хватает, а скорости вообще нет. Он может гениально сбросить. Не видит Карпин пару для Дзюбы", - передаёт слова Лозы "СЭ".
Напомним, Дзюба не вызван в сборную впервые с ноября прошлого года, когда был отстранён от игр национальной команды в связи с публикацией скандального видео.
Валерий Карпин при выборе линии нападения ограничился тремя форвардами, среди которых не оказалось Александра Соболева из "Спартака" и Артёма Дзюбы из "Зенита".
Тройку нападающих составят Федор Смолов из "Локомотива", Константин Тюкавин из "Динамо" и Антон Заболотный из ЦСКА.
Первый матч обновленной команды состоится первого сентября в Москве. Противник - сборная Хорватии. Следующие две игры отбора на Чемпионат мира-2022 пройдут четвёртого и седьмого сентября с представителями Кипра и Мальты, соответственно.
Юрий Лоза: Дзюба — большой, парный и зависимый игрок, которому нужно на кого-то скидывать
Певец Юрий Лоза прокомментировал отсутствие нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в заявке сборной России на матчи квалификации Чемпионата мира-2022.
Фото: ТАСС
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