Как сообщил представитель агентства "Leaderbrock" по работе со СМИ Сезар Искьердо, переговоры насчет трансфера Маскареля сейчас не ведутся. По его словам, руководитель по спорту и развитию "Локо" Ральф Рангник сейчас больше заинтересован в подписании футболистов из РПЛ.
"Переговоры по Омару на данный момент в режиме ожидания, но думаю, что переходу будет очень сложно осуществиться. Рангник переключился на российский рынок? Похоже на то", - отметил Искьердо.
Источник: Sport24
СМИ: "Локомотив" может усилиться опорником "Шальке"
Представители Маскареля: переходу Омара в "Локомотив" будет очень сложно осуществиться
Переговоры "Локомотива" по трансферу хавбека "Шальке" Омара Маскареля приостановлены.
Фото: Getty Images
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