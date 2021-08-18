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СМИ: "Уфа" может выкупить Урунова у "Спартака" за 1 млн евро в 2022 году

Полузащитник "Спартака" в ближайшее время станет игроком "Уфы".
Фото: РПЛ
По информации источника, об аренде Урунова официально могут объявить завтра, 19 августа. Отмечается, что "Уфа" бесплатно арендует Урунова и будет иметь право выкупа 20-летнего футболиста за 1 млн евро. За такую же сумму уфимский клуб продал Урунова в "Спартак" летом прошлого года.

В феврале 2021 года Остон Урунов вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В 8 матчах за "Уфу" в прошлом сезоне РПЛ 20-летний хавбек результативными действиями не отметился.

За "Спартак" Урунов провел в общей сложности 9 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт игрока с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Урунова в 1,2 млн евро.

Источник: Metaratings

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Теги: Урунов Спартак УФА Российские трансферы
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