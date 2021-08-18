"Ничего про это не слышал. "Амкар" — чистый, честный клуб. За 5 копеек жили всё это время. Правильно сделали, что продали Джикию в "Спартак". Мы подготовили игрока и отдали в сборную команду, это работа тренера. Я готовил ребят, клуб их финансировал, про финансовые дела не знаю. Меня это не интересовало", — передаёт слова Гаджиева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что в пермском суде состоялось рассмотрение дела о банкротстве ФК "Амкар". По ходу изучения материалов дела вскрылись некоторые детали перехода двух футболистов местного клуба в "Спартак".
Сообщается, что из контракта исчез пункт соглашения об оплате при трансфере. Позже появилась информация о том, что подписи Селихова и Джикии на имеющем отношение к делу документе отличаются от остальных. Соответственно, возникает вопрос о происхождении удостоверяющих знаков. В случае подтверждения догадок возможно возбуждение уголовного дела.
Гаджи Гаджиев возглавлял "Амкар" с 30 декабря 2014 по 2 марта 2018 года. Под его руководством пермяки провели 103 матча, в которых одержали 31 победу, в среднем за игру набирая по 1,21 зачётному баллу.
"Амкар" — чистый клуб, жили за 5 копеек". Гаджиев отреагировал на возможную подделку подписей Селихова и Джикии
Бывший наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможной подделке подписей вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии при оформлении трансфера в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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