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СМИ: "Норвич" хотел арендовать Норманна с правом необязательного выкупа за 14 млн евро, "Ростов" отказал

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн мог вернуться в английскую Премьер-лигу.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, желто-синие отказали "Норвичу" в переходе 25-летнего норвежца. Английский клуб был готов заплатить 2 млн евро за годичную аренду хавбека. Более того, в соглашении "канарейки" собирались прописать опцию необязательного выкупа за 14 млн евро + 2 млн в качестве последующих бонусов. Это предложение не устроило "Ростов". Отмечается, что стороны продолжают переговоры.

Напомним, Норманн пополнил состав ростовчан в 2019 году, перейдя из другого клуба АПЛ - "Брайтона". Контракт Матиаса с желто-синими рассчитан до лета 2024-го. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость норвежца в 13 млн евро.

Источник: Eurostavka

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Теги: Норвич АПЛ Ростов Норманн
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