Мор отметил, что Рассказов является лучшим игроком "Спартака" в начале нынешнего сезона. По его словам, Николай выступает без очевидных провалов и показывает хорошую самоотдачу.
"Обороне, конечно, нужно усиление со стороны. При этом, на мой взгляд, Рассказов по сумме всех матчей - лучший игрок "Спартака" на старте сезона. Обходится без явных провалов. Вот у кого нет проблем с самоотдачей. Все вокруг говорят, что это не уровень "Спартака", что на его позицию ищут другого игрока, а он выходит, старается и играет хорошо", - заявил Мор.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Рассказов провел четыре матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Эдуард Мор: "Спартаку" придется отпустить Жиго, но на его место нужен такой же сильный защитник
Мор: Рассказов по сумме всех матчей - лучший игрок "Спартака" на старте сезона
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался об игре защитника "красно-белых" Николая Рассказова.
Фото: "Спартак"
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