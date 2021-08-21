"Где мой коньяк?" Бузова иронично продолжила тему конфликта с Губерниевым

Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
1 - 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
2 - 0
АхматЗавершен
Уфа
0 - 0
Зенит1 тайм
Урал
0 - 0
Динамо1 тайм
П1 6X 3.75П2 1.62
Крылья Советов
20:00
СочиНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.8

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
4 - 3
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ТомьЗавершен
Металлург Лп
1 - 2
Краснодар-22 тайм
П1 11X 4.05П2 1.35
Велес
2 - 1
Алания2 тайм
П1 1.37X 3.95П2 10.5
КАМАЗ
0 - 1
Балтика1 тайм
П1 11X 4.5П2 1.3
Олимп-Долгопрудный
18:00
КубаньНе начат
Факел
0 - 0
Ротор1 тайм
П1 1.95X 3.25П2 3.9
Оренбург
0 - 0
Акрон1 тайм
П1 1.42X 3.95П2 8.5
Волгарь
0 - 0
Торпедо1 тайм
П1 4.33X 3.4П2 1.91

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ливерпуль
2 - 0
БернлиЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0
Брентфорд2 тайм
П1 4X 2.1П2 3
Манчестер Сити
2 - 0
Норвич2 тайм
X 51П2 75
Лидс
1 - 1
Эвертон2 тайм
П1 2.5X 2.38П2 4.33
Астон Вилла
1 - 0
Ньюкасл2 тайм
П1 1.25X 5П2 15
Брайтон
19:30
УотфордНе начат
П1 1.71X 3.7П2 5.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
0 - 0
Мальорка1 тайм
П1 2.38X 2.88П2 3.4
Гранада
20:30
ВаленсияНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Эспаньол
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.47
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.1X 3.85П2 1.86

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Верона
19:30
СассуолоНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Интер
19:30
ДженоаНе начат
П1 1.34X 5.2П2 9.8
Эмполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 4.4X 4П2 1.79
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.58

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
2 - 1
Боруссия Д2 тайм
П1 1.44X 3.75П2 13
Айнтрахт
0 - 0
Аугсбург2 тайм
Бохум
2 - 0
Майнц2 тайм
Герта
0 - 0
Вольфсбург2 тайм
П1 5.5X 1.62П2 4
Гройтер Фюрт
1 - 1
Арминия2 тайм
П1 3.75X 1.44П2 10
Байер
19:30
Боруссия МНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
0 - 0
Ланс1 тайм
П1 1.8X 3.5П2 4.5
Сент-Этьен
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6

"Где мой коньяк?" Бузова иронично продолжила тему конфликта с Губерниевым

Певица Ольга Бузова пришла на репетицию в футболке с надписью на тему скандального эфира на "Матч ТВ" с телеведущим Дмитрием Губерниевым.
Фото: instagram.com
Популярная певица Ольга Бузова продолжила тему конфликта с телеведущим Дмитрием Губерниевым, который произошел 14 июня этого года в эфире спортивного телеканала "Матч ТВ". 20 августа она пришла на репетицию в футболке с надписью "Где мой коньяк?".

Напомним, что на скандальном телеэфире Губерниев довел Бузову до слез вышучиванием ее скудных футбольных познаний и вопросом-цитатой из детской сказки "Перестали ли вы пить коньяк по утрам, да или нет?".

Источник: "СтарХит"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бузова Губерниев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

"Спартак" сыграл вничью с "Арсеналом" на выезде 39
ЦСКА обыграл "Ахмат", Яковлев забил дебютный гол в РПЛ 10
Яковлев забил дебютный гол за ЦСКА в матче с "Ахматом" 4
Головин включен в стартовый состав "Монако" на матч с "Лансом"
"Урал" - "Динамо". Макаров, Захарян и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Годзюр не попал в заявку на матч 2
"Уфа" - "Зенит". Клаудиньо, Малком и Дзюба - в основе гостей, Азмун остался в запасе 5
Орлов: Жиго и Джикию могли бы поменять в "Спартаке". Команда много пропускает, особенно по центру 4
"Ливерпуль" победил "Бернли" и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ
Акинфеев установил рекорд РПЛ по количеству сыгранных матчей 3
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч Серии А против "Ромы" 1
Соболев не попал в основу "Спартака" в третий раз подряд 7
"Ростов" планирует сыграть с "Краснодаром" на "Ростов Арене"
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 14
Дзагоев, Влашич и Чалов - в основе ЦСКА на матч с "Ахматом" 9
Стали известны составы команд на матч 5 тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак" 2
РПЛ временно приостановила действие сертификатов домашних арен "Рубина" и "Ростова" 4
Директор "Енисея" - о поражении от "СКА-Хабаровска": это было убийство! Арбитр вытащил соперников за уши 4
"Покер на справедливость и честную спортивную борьбу". Гневный твит "Енисея" после поражения от "СКА-Хабаровска" 7
"Где мой коньяк?" Бузова иронично продолжила тему конфликта с Губерниевым 20
СМИ: прогресса в переговорах ЦСКА и "Милана" по Влашичу нет 7
Кучаев: матч в Ростове-на-Дону показал, что ЦСКА на правильном пути
Защитник "Динамо" вызван в сборную Парагвая на отборочным матчи к ЧМ-2022
«Зенит» и «Рубин» заочно бьются за лидерство, Крыховяк vs «Локо», «Спартак» гостит в Туле. Главные интриги 5 тура РПЛ 2
"Думаю, это просто слухи". Сарвели - про разговоры об интересе "Спартака" и "Локомотива" 1
Агент форварда "Генгама" прокомментировал сообщения об интересе ЦСКА к его клиенту 1
РПЛ сообщила, что не получала данных о вспышке коронавируса в "Урале"
Непомнящий: думаю, "Краснодар" готов претендовать в этом сезоне на максимальный результат 1
"Уфа" - "Зенит". Где смотреть матч, онлайн встречи 21 августа
"Реал" может предложить "ПСЖ" 170 млн евро за Мбаппе в конце августа
Кучаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА - "Ахмат"
Все новости
-