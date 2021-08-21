"Где мой коньяк?" Бузова иронично продолжила тему конфликта с Губерниевым

Певица Ольга Бузова пришла на репетицию в футболке с надписью на тему скандального эфира на "Матч ТВ" с телеведущим Дмитрием Губерниевым.

Фото: instagram.com