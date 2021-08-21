Популярная певица Ольга Бузова продолжила тему конфликта с телеведущим Дмитрием Губерниевым, который произошел 14 июня этого года в эфире спортивного телеканала "Матч ТВ". 20 августа она пришла на репетицию в футболке с надписью "Где мой коньяк?".
Напомним, что на скандальном телеэфире Губерниев довел Бузову до слез вышучиванием ее скудных футбольных познаний и вопросом-цитатой из детской сказки "Перестали ли вы пить коньяк по утрам, да или нет?".
Источник: "СтарХит"
"Где мой коньяк?" Бузова иронично продолжила тему конфликта с Губерниевым
Певица Ольга Бузова пришла на репетицию в футболке с надписью на тему скандального эфира на "Матч ТВ" с телеведущим Дмитрием Губерниевым.
Фото: instagram.com
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