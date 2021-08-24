Ранее стало известно, что петербуржский клуб предложил продавать места для легионеров среди команд РПЛ.
— Я против этого. Давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате. Чемпионат должен быть равных против равных, все должны быть в одинаковых условиях. А не так, что если у него больше денег, он может купить у меня легионерское место, — цитирует Иванова ТАСС.
Вчера президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассматривает возможность полной отмены лимита на легионеров. Эта идея обсуждалась на вчерашней конференции всех клубов Премьер-лиги.
Идею "Зенита" с продажей легионерских мест поддержала "Уфа".
Президент "Урала" — о предложении "Зенита": давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на предложение "Зенита".
Фото: ФК "Урал"
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