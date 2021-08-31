Прядкин по итогам общего собрания РПЛ сообщил, что принято решение предложить РФС определить срок, с которого введутся изменения формата лимита на легионеров.
"Было принято решение предложить РФС определить срок, с которого будут введены изменения в части лимита на легионеров. Также мы приняли решение поддержать позицию РФС по доморощенным игрокам. С сезона-2022/23 мы поддержим позицию РФС 6+2 с поэтапным переходом к 4+4", - сказал Прядкин.
Источник: Sport24
Прядкин: мы решили поддержать инициативу РФС - провести реформы
Прядкин: решено предложить РФС определить срок, с которого будут введены изменения по лимиту на легионеров
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по вопросу изменения формата лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: Sport24
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