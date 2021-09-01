Напомним, Мележиков заявил, что трансфер футболиста может быть ошибкой.
"То, что они делают против Кофрие - это подло, мелочно и позорно. По Кофрие все покажет время. Неплохо было бы узнать по поводу всех этих специалистов в России- как в клубе, так и в СМИ, - сколько матчей Кофрие они видели. Для того, чтобы понять, что именно они видели, и что из увиденного они поняли", - приводит слова Камоцци "СЭ".
24-летний Кофрие стал игроком "Спартака" в понедельник, 30 августа, перейдя из "Сент-Трюйдена" за три миллиона евро. За бельгийскую команду в нынешнем сезоне защитник сыграл в пяти матчах, заработав три желтые карточки. А всего за эту команду он провел 25 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Также Кофрие выступал за "Васланд-Беверен" и молодежную команду "Стандарда".
"Спартак" располагается на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав в 6-ти матчах 7 очков. "Красно-белые" также будут выступать в групповом этапе Лиги Европы, где их соперниками станут "Лестер", "Наполи" и "Легия".
Мележиков рассказал, зачем "Спартак" купил Кофрие
Камоцци резко ответил на слова Мележикова о том, что трансфер Кофрие может быть ошибкой
Франко Камоцци, бывший советник владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал слова генерального директора "красно-белых" Евгения Мележикова о новичке команды Максимилиано Кофрие.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!