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Камоцци резко ответил на слова Мележикова о том, что трансфер Кофрие может быть ошибкой

Франко Камоцци, бывший советник владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал слова генерального директора "красно-белых" Евгения Мележикова о новичке команды Максимилиано Кофрие.
Фото: "Getty Images"
Напомним, Мележиков заявил, что трансфер футболиста может быть ошибкой.

"То, что они делают против Кофрие - это подло, мелочно и позорно. По Кофрие все покажет время. Неплохо было бы узнать по поводу всех этих специалистов в России- как в клубе, так и в СМИ, - сколько матчей Кофрие они видели. Для того, чтобы понять, что именно они видели, и что из увиденного они поняли", - приводит слова Камоцци "СЭ".

24-летний Кофрие стал игроком "Спартака" в понедельник, 30 августа, перейдя из "Сент-Трюйдена" за три миллиона евро. За бельгийскую команду в нынешнем сезоне защитник сыграл в пяти матчах, заработав три желтые карточки. А всего за эту команду он провел 25 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Также Кофрие выступал за "Васланд-Беверен" и молодежную команду "Стандарда".

"Спартак" располагается на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав в 6-ти матчах 7 очков. "Красно-белые" также будут выступать в групповом этапе Лиги Европы, где их соперниками станут "Лестер", "Наполи" и "Легия".

Мележиков рассказал, зачем "Спартак" купил Кофрие

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Теги: Камоцци Спартак Кофрие Мележиков
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