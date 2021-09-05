"Малком и Клаудиньо прилетели в Россию и уже тренируются с командой", - цитирует Гарсию Sport24.
Напомним, бразильские игроки петербургского клуба отправились в расположение национальной команды, но "Зенит" их отозвал. Это было сделано для того, чтобы Малком и Клаудиньо прошли карантин в преддверии гостевого матча Лиги чемпионов против лондонского "Челси". Федерация футбола Бразилии намерена подать жалобу на "Зенит" в ФИФА.
Отозванные из сборной Бразилии Малком и Клаудиньо вернулись в "Зенит" и приступили к тренировкам
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, сообщил, что футболисты вернулись в расположение сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
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