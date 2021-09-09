Матерацци спросили, согласится ли он занять пост спортивного директора "Спартака", если ему поступит соответствующее предложение.
"Без проблем, почему бы и нет? Но только пока меня никто не звал - так что рано однозначно говорить "да" или "нет", - сказал Матерацци.
Отметим, что Матерацци примет участие в Кубке Легенд. Турнир пройдет в Москве. Марко сыграет за сборную всех звезд, попавшую в группу А вместе с командами Португалии и Испании.
Источник: Матч ТВ
Россия сыграет с Германией и Турцией на групповом этапе Кубка Легенд
Матерацци - о возможной работе в "Спартаке": без проблем, почему бы и нет?
Бывший игрок сборной Италии Марко Матерацци ответил на вопрос о потенциальной работе в "Спартаке".
Фото: Getty Images
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