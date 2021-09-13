"Хорошо, что дали бой ЦСКА, но обидно, что не получилось набрать три очка, хотя были близки к этому. Самое главное, что мы проявили характер, не уступили в борьбе. Мой гол в ворота армейцев? Это стандартное положение, находился в той точке, где и должен быть в таких ситуациях. Было бы идеально, если бы этот гол стал победным", - цитирует Новосельцева Metaratings.
Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-лиги "Арсенал" - ЦСКА завершился со счетом 2:2. Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник гостей Игорь Дивеев, на 18-й минуте игрок туляков Евгений Марков сделал счет 1:1, а на 66-й минуте защитник Иван Новосельцев вывел вперед "оружейников". Одно очко в копилку ЦСКА принес точный удар Федора Чалова на 74-й минуте матча.
Защитник Иван Новосельцев выступает за "Арсенал" с 2021 года. За тульский клуб в текущем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ.
Новосельцев: обидно, что не получилось набрать три очка, хотя были близки к этому
Защитник тульского "Арсенала" Иван Новосельцев прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
Фото: РПЛ