— Как еще будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым? Не будет же никогда никого. Посмотрите на топ-клубы. Где сейчас в России доверяют молодым?
В "Динамо" вот только начали, да, но они даже в еврокубки не вышли, — рассказал Шапи в интервью Sport24.
21-летний Магомед-Шапи Сулейманов этот сезон проведет на правах аренды за турецкий клуб "Гиресунспор". Права на футболиста принадлежат "Краснодару", с которым у игрока контракт до 2024 года.
Шапи: в России мы не играем в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего, не знаю, кто так еще играет
"Гиресунспор" уступил "Аланьяспору", Сулейманов был заменен после первого тайма
Сулейманов: как еще будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым игрокам?
Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов считает, что в футболе нужно больше доверять молодым игрокам.
Фото: ФК "Краснодар"