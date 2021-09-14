Сулейманов: как еще будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым игрокам?

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов считает, что в футболе нужно больше доверять молодым игрокам.

Фото: ФК "Краснодар"