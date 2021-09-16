Сроки восстановления от травмы крайнего защитника ЦСКА Георгия Щенникова составят приблизительно от недели до полутора недель, сообщают СМИ.
По данным источника, футболист может пропустить из-за повреждения не только матч со "Спартаком" в 8 туре РПЛ, но и встречу тура с "Нижним Новгородом", а также игру 2 тура группового этапа Кубка России против ижевского "Зенита".
Ранее стало известно, что Щенников пропустит из-за травмы встречу 8 ура чемпионата России ЦСКА - "Спартак".
Источник: ТАСС
СМИ: Щенников пропустит матч со "Спартаком" из-за травмы
СМИ назвали сроки восстановления от травмы Щенникова
По данным источника, защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит из-за травмы неделю-полторы.
Фото: ТАСС