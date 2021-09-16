"Не исключено, что игроки "Спартака" специально сливают тренера, бойкот устраивают. Гнать их всех надо в шею. Один стыд и позор! Федун? Его тоже надо выгнать, обанкротить напрочь, чтобы он понял, что так не делается", - цитирует Тихонова Sport24.
Перед началом этого сезона "Спартак" возглавил португальский тренер Руй Витория. Он подписал с московским клубом контракт на 2 года. Под руководством Витории "Спартак" провел 10 матчей: 7 игр в РПЛ, 2 встречи в квалификации Лиги чемпионов и 1 матч на групповой стадии Лиги Европы. В них москвичи одержали 3 победы, сыграли один раз вничью и потерпели 6 поражений. Забил "Спартак" 8 голов, пропустив при этом 12.
Накануне "красно-белые" уступили в стартовом туре Лиги Европы варшавской "Легии" со счетом 0:1. Пропустил "Спартак" в компенсированное ко второму тайму время - автором гола стал косовский легионер "Легии" Лирим Кастрати.
Следующий матч "красно-белые" проведут 20 сентября против ЦСКА в Российской Премьер-лиге.
Тихонов: не исключено, что игроки "Спартака" специально сливают тренера
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление "Спартака" на старте сезона-2021/22.
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