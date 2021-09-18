Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко незадолго до начала выездного матча своей команды против "Уфы" уехал со стадиона, сообщает телеграм-канал "Ксюша сказала". Позднее сам специалист подтвердил эту информацию.
- Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура, - передает слова Черевченко "СЭ".
В субботу 18 сентября в рамках 8 тура Российской премьер-лиги "Уфа" на своем поле принимает "Химки", матч начнется в 14:00 по московскому времени.
Черевченко покинул стадион перед матчем "Уфа" - "Химки" из-за температуры
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покинул стадион "Уфы" перед очным матчем 8 тура из-за проблем со здоровьем.
Фото: РИА Новости