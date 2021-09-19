С января 2020 года эту должность занимал венгерский специалист Виктор Кашшаи. Он покинул свой пост 13 сентября.
"Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу", - приводит слова Хачатурянца РИА Новости.
Ранее сообщалось, что голландский арбитр Бьорн Кёйперс является наиболее вероятным кандидатом на пост главы судейского корпуса РФС.
Новым руководителем департамента судейства РФС будет назначен иностранец
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал, когда станет известно имя нового руководителя департамента судейства.
Фото: РФС