Новым руководителем департамента судейства РФС будет назначен иностранец

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
16:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.5X 3.05П2 3.2
Сочи
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
2 - 3
ТомьЗавершен
Олимп-Долгопрудный
1 - 1
СКА-Хабаровск2 тайм
Спартак-2
0 - 0
Балтика1 тайм
П1 4X 2.88П2 2.2
Текстильщик
16:00
ВолгарьНе начат
П1 2.8X 2.85П2 2.75
Торпедо
17:00
ОренбургНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.55
Краснодар-2
17:00
АкронНе начат
П1 2.28X 3.1П2 3.2
КАМАЗ
17:00
НефтехимикНе начат
П1 3.05X 3.05П2 2.42
Алания
18:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.17X 6.8П2 14
Кубань
18:00
ФакелНе начат
П1 4.4X 3.5П2 1.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.4X 3.8П2 1.82
Брайтон
16:00
ЛестерНе начат
П1 2.49X 3.25П2 3.05
Тоттенхэм
18:30
ЧелсиНе начат
П1 5.6X 3.75П2 1.69
Вольфсбург
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.88X 3.75П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Сосьедад
17:15
СевильяНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.03X 3.35П2 4
Валенсия
22:00
Реал МадридНе начат
П1 4X 3.8П2 1.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
0 - 3
СампдорияЗавершен
Венеция
16:00
СпецияНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.3
Лацио
19:00
КальяриНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2
Верона
19:00
РомаНе начат
П1 3.55X 3.6П2 2.07
Ювентус
21:45
МиланНе начат
П1 1.99X 3.6П2 3.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Штутгарт
16:30
БайерНе начат
П1 3.15X 3.8П2 2.19
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
П1 1.34X 5.8П2 8.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
2 - 1
Монако2 тайм
Реймс
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.26X 3.15П2 3.55
Труа
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.42X 3.5П2 2.95
Клермон
16:00
БрестНе начат
П1 1.86X 3.8П2 4.2
Анже
16:00
НантНе начат
П1 2.12X 3.15П2 3.95
Марсель
18:00
РеннНе начат
П1 1.84X 3.7П2 4.4
ПСЖ
21:45
ЛионНе начат
П1 1.41X 5.6П2 6.6

Новым руководителем департамента судейства РФС будет назначен иностранец

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал, когда станет известно имя нового руководителя департамента судейства.
Фото: РФС
С января 2020 года эту должность занимал венгерский специалист Виктор Кашшаи. Он покинул свой пост 13 сентября.

"Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу", - приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

Ранее сообщалось, что голландский арбитр Бьорн Кёйперс является наиболее вероятным кандидатом на пост главы судейского корпуса РФС.


Теги: Хачатурянц РФС
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