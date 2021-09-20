Дзюба: повлияла ли на меня новость о попадании в расширенный состав сборной? Вообще никак

"На самом деле очень интересный матч. Мы были опаснее. Первый тайм повели 3:0. У нас получались хорошие атаки. Комбинировали. Во втором тайме тоже, но, к сожалению, вместо того, чтобы забить четвертый и пятый, мы пропустили. И матч такой был нервозный", - сказал Дзюба.
Также он ответил на вопрос, повлияла ли на него новость о попадании в расширенный список игроков сборной России для подготовки к октябрьским матчам.
"Вообще никак", - заявил Дзюба.
Отметим, что в матче с "Рубином" Дзюба оформил дубль. Это его первые голы в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
"Зенит", набрав 20 очков, пребывает на первом месте в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" имеет в активе 14 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Зенит"