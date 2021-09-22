Медведев заявил, что "Зенит" не может гарантировать максимальную заполняемость стадиона в текущем сезоне. По его словам, петербургский клуб готов соблюдать все протоколы, но главное - бороться с распространением коронавируса.
"Сможем ли мы обеспечить максимальную заполняемость трибун в этом сезоне? Это зависит не от нас. Со своей стороны, мы готовы соблюдать все протоколы, готовы сделать так, чтобы люди, переболевшие коронавирусом, вакцинированные и имеющие свежие отрицательные ПЦР-тесты, были допущены на арены. Главное - бороться с этой заразой. Я лично привился и призываю всех это сделать", - сказал Медведев.
Отметим, что "Зенит" пребывает на первом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе "сине-бело-голубых" 20 очков. От второго места петербуржцев отделяют четыре очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Гендиректор "Зенита" высказался о заполняемости домашнего стадиона команды в нынешнем сезоне
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался по вопросу заполнения домашнего стадиона команды в нынешнем сезоне в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Фото: "Зенит"