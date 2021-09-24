"Желаю Сергею крепкого здоровья. Я очень надеюсь, что он сможет перебороть свою болезнь. Он создал большую инфраструктуру, построил невероятный стадион. Галицкий по-настоящему болеет своим делом, своей командой и академией. Дай бог таких людей, как он, побольше. Такие личности нужны российскому футболу, они оживляют его", - сказал Комбаров.
Напомним, ранее Галицкий сообщил в интервью, что пропускает матчи "Краснодара" из-за болезни.
Источник: Спорт-Экспресс
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о своей болезни
Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Уфа"
Дмитрий Комбаров - о Галицком: такие люди нужны российскому футболу, они оживляют его
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал заявление владельца "Краснодара" Сергея Галицкого о своей болезни.
Фото: РБК