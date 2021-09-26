Ермакович будет руководить "Краснодаром" в матче с "Сочи"

Александр Ермакович, помощник наставника "Краснодара" Виктора Гончаренко, будет исполнять обязанности белорусского тренера в матче 9-го тура РПЛ против "Сочи".

Фото: ФК "Краснодар"





Исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги с "Сочи" станет Александр Ермакович. Игра с "Сочи" пройдет сегодня, 26 сентября, на домашнем стадионе "Краснодара". Начало матча - в 19:00 мск. Главным арбитром встречи станет Игорь Панин из Дмитрова, ответственным за ВАР будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



Отметим, что Гончаренко также пропустит матч следующего тура РПЛ против



Источник:



Главный тренер "Краснодара" Гончаренко дисквалифицирован на три матча Напомним, Гончаренко был дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-лиги, один из которых - условно. Также белорусский специалист оштрафован на 250 тысяч рублей. Испытательный срок Гончаренко составит 2 года. Белорусский специалист нецензурно выражался в адрес официальных лиц матча 8-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).Исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги с "Сочи" станет Александр Ермакович. Игра с "Сочи" пройдет сегодня, 26 сентября, на домашнем стадионе "Краснодара". Начало матча - в 19:00 мск. Главным арбитром встречи станет Игорь Панин из Дмитрова, ответственным за ВАР будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).Отметим, что Гончаренко также пропустит матч следующего тура РПЛ против ЦСКА . Матч в Москве состоится 2 октября, начало - в 19:00 мск.Источник: Чемпионат