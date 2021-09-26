Напомним, Гончаренко был дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-лиги, один из которых - условно. Также белорусский специалист оштрафован на 250 тысяч рублей. Испытательный срок Гончаренко составит 2 года. Белорусский специалист нецензурно выражался в адрес официальных лиц матча 8-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).
Исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги с "Сочи" станет Александр Ермакович. Игра с "Сочи" пройдет сегодня, 26 сентября, на домашнем стадионе "Краснодара". Начало матча - в 19:00 мск. Главным арбитром встречи станет Игорь Панин из Дмитрова, ответственным за ВАР будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Отметим, что Гончаренко также пропустит матч следующего тура РПЛ против ЦСКА. Матч в Москве состоится 2 октября, начало - в 19:00 мск.
Источник: Чемпионат
Главный тренер "Краснодара" Гончаренко дисквалифицирован на три матча
Ермакович будет руководить "Краснодаром" в матче с "Сочи"
Александр Ермакович, помощник наставника "Краснодара" Виктора Гончаренко, будет исполнять обязанности белорусского тренера в матче 9-го тура РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Краснодар"