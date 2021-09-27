Созин: год назад на судей давил "Спартак". Теперь это делает "Краснодар"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на высказывания генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига после матча 9-го тура РПЛ с "Сочи" (3:0).

Фото: "Чемпионат"





После матча с "Сочи" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судью Владислава Безбородова, который на игре с сочинцами был арбитром ВАР. Напомним, в этом матче победу одержали "быки" со счетом 3:0. Отметим, что "Краснодар" заканчивал эту встречу вдевятером - с поля были удалены Урош Спаич и Дмитрий Черников. Главным арбитром встречи был Игорь Панин из Дмитрова. Ассистентом Безбородова был Андрей Болотенков из Москвы.



В следующем туре Российской Премьер-лиги "быки" в гостях сыграют против "Недавно Галицкий заявил, что " Краснодар " больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе. Год назад на судей давил " Спартак ", и им это помогло. Теперь это делает "Краснодар", - цитирует Созина "Чемпионат" После матча с "Сочи" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судью Владислава Безбородова, который на игре с сочинцами был арбитром ВАР. Напомним, в этом матче победу одержали "быки" со счетом 3:0. Отметим, что "Краснодар" заканчивал эту встречу вдевятером - с поля были удалены Урош Спаич и Дмитрий Черников. Главным арбитром встречи был Игорь Панин из Дмитрова. Ассистентом Безбородова был Андрей Болотенков из Москвы.В следующем туре Российской Премьер-лиги "быки" в гостях сыграют против ЦСКА . Эта игра состоится в субботу, 2 октября, начало - в 19:00 мск. Матч пропустит главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко - он получил дисквалификацию на три матча РПЛ (один - условно). Белорусский специалист до "Краснодара" работал с "армейцами".