Матчи Скрыть

Сделать ставку

Джикия высказался о победе "Спартака" над "Ахматом"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 10-го тура чемпионата России (1:0).
Фото: "Спартак"
Джикия заявил, что очень рад успеху "Спартака". Также он выразил надежду на то, что победная серия "красно-белых" продолжится.

"Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день это самое главное. <...> "Спартак" становится лучше? Опять же без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как "Спартак" начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай бог, что она будет продолжаться", - заявил Джикия.

Отметим, что "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Ахмат" - 11-й в таблице (12 очков).

Источник: Спорт-Экспресс

Бакаев: "Спартак" набрал хорошую форму. Надеюсь, мы ничего не растеряем за время перерыва на матчи сборных


Теги: Джикия Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Арустамян: Николича в ближайшие дни уволят с поста главного тренера "Локомотива" 1
Джикия высказался о победе "Спартака" над "Ахматом" 1
Бакаев: "Спартак" набрал хорошую форму. Надеюсь, мы ничего не растеряем за время перерыва на матчи сборных
«Локомотив» в кризисе, а «Ростов» жив! Команда не Семина, а Тедеева нанесла красно-зеленым первое поражение в чемпионате
Ильзат Ахметов вызван в сборную России 5
Шварц выступил против изменения формата проведения РПЛ 1
Кафельников: качество игры "Спартака" в матче с "Ахматом" было не на высоком уровне, но самое главное - победа
Витория после игры с "Ахматом" рассказал о состоянии Промеса и Максименко 1
Шварц: если вы думаете, что отмена лимита сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, вы ошибаетесь 5
Гасперини: "Милан" сильно впечатлил своей игрой. "Аталанту" подвела реализация моментов
Шварц назвал главные отличия Бундеслиги от РПЛ
Черданцев: в ближайшее время арбитров в поле и арбитров на VAR разделят. Это будут две отдельные категории судей 3
Калиниченко оценил игру Соболева и Бакаева в матче "Спартака" с "Ахматом" 1
Орлов прокомментировал удаление Азмуна в матче с "Сочи" 13
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали яркий спектакль. В АПЛ появилось главное противостояние 1
"Милан" победил "Аталанту", Миранчук на поле не появился 2
"Можно было успеть и кофе выпить, и по воротам пробить. Не хватает мастерства". Талалаев - о поражении от "Спартака" 1
Червиченко: если бы не судья Кукуян, то "Ростов" еще раньше должен был повести в счете эксклюзив
Николич: "Локомотив" заслуженно проиграл "Ростову" 4
"Попробуй разбери, должен ты идти на мяч, покажет тебе чудак в черном карточку или нет". Червиченко - об удалении Азмуна 18 эксклюзив
Червиченко: спартаковцы - молодцы. На воле, на жилах они вытянули матч с "Ахматом" 5 эксклюзив
Соболев вспомнил, как забивать, а Бакаев разучился бить пенальти. Оценки матча "Ахмат" - "Спартак" 4
Витория прокомментировал победу "Спартака" над "Ахматом"
СМИ: участие Глушакова в матчах против Словакии и Словении под вопросом из-за микроповреждения задней поверхности бедра
"На "Локомотив" давит серия неудач". Кирьяков - о матче с "Ростовом" 1 эксклюзив
У Кокорина ни одного результативного действия, удара по воротам и 0 обводок в этом сезоне Серии А 10
Участие Головина в октябрьских матчах сборной России определят итоги обследования
На багаже "Наполи". Соболев принес "Спартаку" победу над "Ахматом" 4
В "Спартаке" отреагировали на возможное избиение фанатов сотрудниками "Полка Кадырова" 9
"Спартак" обыграл "Ахмат" благодаря голу Соболева 50
Все новости
-