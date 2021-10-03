Джикия высказался о победе "Спартака" над "Ахматом"

Джикия заявил, что очень рад успеху "Спартака". Также он выразил надежду на то, что победная серия "красно-белых" продолжится.
"Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день это самое главное. <...> "Спартак" становится лучше? Опять же без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как "Спартак" начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай бог, что она будет продолжаться", - заявил Джикия.
Отметим, что "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Ахмат" - 11-й в таблице (12 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Спартак"