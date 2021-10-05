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РПЛ определилась с минимальной суммой, которую должны будут предложить участники тендера по реализации медиаправ

Клубы и руководители РПЛ вскоре обсудят принципы проведения тендера по продаже медиаправ.
Фото: ТАСС
Согласно данным источника, разговор по этому вопросу состоится сегодня, 5 октября. За права на показ матчей РПЛ намерены побороться "Матч ТВ", "Яндекс", Start и Okko. Ожидается, что новый обладатель медиаправ определится до 7 ноября. Эта дата указана в проекте регламента проведения тендера. В документе также говорится, что расходы на контент и VAR предстоит взять на себя вещателю.

При этом РПЛ определилась с минимальным порогом для участия в тендере. Лига предлагает установить его на отметке в четыре миллиарда рублей без учета затрат на контент и VAR.

Источник: РБК


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