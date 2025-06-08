"Не думаю, что дело в деньгах и так далее, но возникает вопрос, почему серб так резко поменялся. Он порядочный, богатый человек, я его хорошо знаю, и дело тут явно не в средствах. Марко сказал, что со временем расскажет обо всем в интервью, что произошло. Прав ли он был или нет", - цитирует Орещука "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что на следующей неделе греческий АЕК представит Марко Николича в качестве главного тренера. Марко Николич стал главным тренером ЦСКА летом 2024 года, по итогам минувшего сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны. Ранее сербский специалист работал в московском "Локомотиве".
Сообщалось, что Марко Николич захотел уйти из ЦСКА из-за конфликта с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым: сербский тренер хотел участвовать в трансферной политике ЦСКА.
"Не думаю, что дело в деньгах и так далее". Орещук - о возможном уходе Николича из ЦСКА
Футбольный функционер Роман Орещук высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА