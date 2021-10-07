"У Дениса Глушакова проблемы с задней поверхностью бедра. По срокам восстановления сложно что-то говорить. Сегодня или завтра полузащитник пройдет обследование. Важно серьезно подойти к восстановлению, иначе можно выбыть на долгий срок", - цитирует Терюшкова "РБ Спорт".
Напомним, Денис Глушаков покинул базу в Новогорске после вечерней тренировки национальной команды и будет восстанавливаться в расположении подмосковных "Химок".
Глушаков был в окончательном составе сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Национальная команда 8 октября в Казани сыграет против Словакии (21:45 мск), а 11 октября - в Мариборе со Словенией (21:45 мск).
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Терюшков: сегодня или завтра Глушаков пройдет обследование
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал о травме, полученной полузащитником "Химок" Денисом Глушаковым.
Фото: РПЛ