Дагерстол: думал, что русские люди жесткие и закрытые, но потом понял, что у вас большое сердце

Защитник "Химок" Филип Дагерстол рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.

Фото: РПЛ





Защитник Филип Дагерстол перешел в "Химки" зимой 2021 года.В составе "Химок" 24-летний футболист провел 9 матчей в РПЛ в текущем сезоне, результативными действиями не отметился. Всего за подмосковный клуб он сыграл в 19 матчах.



"Химки" занимают последнее, 16-е место, в таблице РПЛ, имея в активе 8 очков. 17 октября подопечные Черевченко дома примут грозненский "Ахмат".



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"Сначала, когда я только приехал, я думал, что русские люди достаточно жесткие и закрытые. Но со временем я понял, что вы на самом деле очень отзывчивые и у вас большое сердце", - сказал Дагерстол.Защитник Филип Дагерстол перешел в "Химки" зимой 2021 года.В составе "Химок" 24-летний футболист провел 9 матчей в РПЛ в текущем сезоне, результативными действиями не отметился. Всего за подмосковный клуб он сыграл в 19 матчах."Химки" занимают последнее, 16-е место, в таблице РПЛ, имея в активе 8 очков. 17 октября подопечные Черевченко дома примут грозненский "Ахмат".Источник: Матч ТВ