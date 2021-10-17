"Видно, какой футбол хочет поставить в сборной Карпин. Понятен рисунок игры в "Локомотиве". А что касается Витории... Пока загадка. Удачные матчи чередуются со средними. Футбол моей команды - как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет", - приводит слова Титова "СЭ".
"Спартак" и "Динамо" разошлись миром (2:2). Счет в матче на 19-й минуте открыл защитник "бело-голубых" Иван Ордец. На 60-й минуте нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин забил второй гол "Динамо" в этом матче. Голевой пас на него отдал Даниил Фомин. Но в конце матча голы защитников Георгия Джикии и Самюэля Жиго принесли "красно-белым" одно очко в копилку.
Подопечные Шварца продолжают опустились на 3-е место, имея в активе 20 очков. "Спартак" идет на 7-м месте, набрав 17 очков.
Титов: футбол "Спартака" - как вулкан какой-то
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов после матча с "Динамо" (2:2) признался, что он не понимает, в какой футбол играет его бывшая команда при Руе Витории.
Фото: ФК "Спартак"