Газинский: когда подписывал контракт с академией "Краснодара", был в шоке от увиденных там условий

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский заявил, что подписывая восемь лет назад контракт с академией клуба, пребывал в шоке от условий.

Фото: РПЛ





Юрий Газинский перешел в "



В прошлом сезоне "Краснодар" финишировал на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. После 11-ти туров сезона-2021/22 "быки" занимают 6-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.



Источник: "Было понимание, что здесь есть амбициозные руководители, которые развивают клуб и инфраструктуру. Помню, что я подписывал контракт в академии и, мягко говоря, находился в шоке от увиденных там условий. Я даже не мог представить, что это академия, думал, что мы находимся на клубной базе. Никогда подобного не видел на Дальнем Востоке, где я вырос ", - сказал Газинский.Юрий Газинский перешел в " Краснодар " в 2013 году. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол. Всего за "быков" он сыграл в 275 матчах, забил 14 мячей и отдал 28 голевых передач. Контракт Газинского с "Краснодаром" рассчитан до лета 2022 года.В прошлом сезоне "Краснодар" финишировал на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. После 11-ти туров сезона-2021/22 "быки" занимают 6-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.Источник: Metaratings