"Матч удался и по результату, и по содержанию игры. Команда сыграла в красивый футбол и реализовала на поле тренерскую тактику. Хочу отметить всех игроков, и тех, кто вышел в основном составе, и тех, кто вышел на замену. Эта встреча показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах", - приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, вчерашний матч 12-го тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" завершился со счетом 7:1 в пользу петербургской команды. После первой половины "сине-бело-голубые" вели 4:0 - дублем отметился Сердар Азмун, еще по голу забили Клаудиньо и Андрей Мостовой. В начале второго тайма Квинси Промес один мяч отыграл, но до конца встречи "Зенит" трижды поразил ворота соперника - свой второй гол забил Мостовой, Артем Дзюба реализовал пенальти, а Александр Ерохин на 89-й минуте установил окончательный счет.
Медведев - о победе "Зенита" над "Спартаком": игра показала потенциал команды
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу над "Спартаком" (7:1) в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"